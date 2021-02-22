Adalet Bakanı Adayı Garland’ın Onay Oturumu Başladı

Yargıç Merrick Garland, Senato onayı alması durumunda, 6 Ocak'taki Kongre baskınını düzenleyen ve çoğu hükümet karşıtı görüşlere sahip olan eski Başkan Donald Trump yanlısı yüzlerce kişi hakkında açılan soruşturmaların devam ettiği süreçte Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Ancak Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer, 2016'nın, başkanlık seçiminin yapılacağı yıl olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamanın yeni seçilecek başkan tarafından yapılması gerektiğini savunarak Garland'ın adaylığını değerlendirmeye almamıştı.

Amerika'da son aylarda polisin azınlıklara yönelik ırkçı yaklaşımları nedeniyle açılan çok sayıda ceza davası da Senato onayı alması halinde Merrick Garland'ın himayesinde görülecek.

Senato Adalet Komisyonu'ndaki onay oturumu öncesinde yazılı bir açıklama yayınlayan Garland, Amerika'da "adaletin henüz eşit olmadığını" kaydetti.

Garland, açıklamasında, "Siyahlar ve diğer azınlık toplumlar hala barınma, eğitim, istihdam ve ceza hukuku sistemi içinde ayrımcılığa maruz kalıyor; pandemi, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin yol açtığı zararın en ağır yükünü omuzlamak zorunda bırakılıyor" dedi.

Garland, Obama’nın Anayasa Mahkemesi için gösterdiği adaydı

Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama, yargıç Merrick Garland'ı beş yıl önce 2016 Mart'ında dönemin Anayasa Mahkemesi üyelerinden Antonin Scalia'nın hayatını kaybetmesi üzerine mahkeme üyeliğine aday göstermişti.

Ancak o dönemde Senato'da çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Partililer, ilerleyen aylarda 2016 başkanlık seçimlerinin yapılacağı gerekçesiyle Garland'ın adaylığını değerlendirmeyi reddetmişti. Ancak Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Senato, daha sonra yön değiştirerek, Anayasa Mahkemesi'nin liberal yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg'un 2020 Eylül ayında yaşamını yitirmesinden hemen sonra eski Başkan Donald Trump'ın adayı yargıç Amy Coney Barrett'in Anayasa Mahkemesi üyeliğini 2020 başkanlık seçimlerine sadece günler kala onaylamıştı.