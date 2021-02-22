Adalet Bakanı Adayı Garland’ın Onay Oturumu Başladı

Başkan Joe Biden'ın, Adalet Bakanlığı görevine aday gösterdiği Merrick Garland'ın onay oturumu bugün Senato’da yapılıyor. Garland’ın ayrımcılıkla ve hükümete yönelik aşırılık yanlısı saldırılarla mücadele taahhüdünde bulunması bekleniyor.
Başkent Washington'daki federal temyiz mahkemesinde görev yapan 68 yaşındaki yargıç Garland, 2016 yılında Anayasa Mahkemesi üyesi Antonin Scalia'nın beklenmedik ölümü sonrasında dönemin başkanı Barack Obama tarafından Scalia'dan boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmişti.
Ancak Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer, 2016'nın, başkanlık seçiminin yapılacağı yıl olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamanın yeni seçilecek başkan tarafından yapılması gerektiğini savunarak Garland'ın adaylığını değerlendirmeye almamıştı.
Yargıç Merrick Garland, Senato onayı alması durumunda, 6 Ocak'taki Kongre baskınını düzenleyen ve çoğu hükümet karşıtı görüşlere sahip olan eski Başkan Donald Trump yanlısı yüzlerce kişi hakkında açılan soruşturmaların devam ettiği süreçte Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.
Amerika'da son aylarda polisin azınlıklara yönelik ırkçı yaklaşımları nedeniyle açılan çok sayıda ceza davası da Senato onayı alması halinde Merrick Garland'ın himayesinde görülecek.
Senato Adalet Komisyonu'ndaki onay oturumu öncesinde yazılı bir açıklama yayınlayan Garland, Amerika'da "adaletin henüz eşit olmadığını" kaydetti.
Garland, açıklamasında, "Siyahlar ve diğer azınlık toplumlar hala barınma, eğitim, istihdam ve ceza hukuku sistemi içinde ayrımcılığa maruz kalıyor; pandemi, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin yol açtığı zararın en ağır yükünü omuzlamak zorunda bırakılıyor" dedi.
Garland, Obama’nın Anayasa Mahkemesi için gösterdiği adaydı
Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama, yargıç Merrick Garland'ı beş yıl önce 2016 Mart'ında dönemin Anayasa Mahkemesi üyelerinden Antonin Scalia'nın hayatını kaybetmesi üzerine mahkeme üyeliğine aday göstermişti.
Ancak o dönemde Senato'da çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Partililer, ilerleyen aylarda 2016 başkanlık seçimlerinin yapılacağı gerekçesiyle Garland'ın adaylığını değerlendirmeyi reddetmişti. Ancak Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Senato, daha sonra yön değiştirerek, Anayasa Mahkemesi'nin liberal yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg'un 2020 Eylül ayında yaşamını yitirmesinden hemen sonra eski Başkan Donald Trump'ın adayı yargıç Amy Coney Barrett'in Anayasa Mahkemesi üyeliğini 2020 başkanlık seçimlerine sadece günler kala onaylamıştı.
Biden yönetimi, ılımlı bir hukukçu olarak tanımlanan Merrick Garland'ın Adalet Bakanı olmasını, Trump'ın başkanlığı sırasında çalkantılı dönemlerden geçen bakanlık için memnunlukla karşılanacak bir değişiklik olarak değerlendiriyor.
İki Cumhuriyetçi senatörden övgü dolu sözler
Başkan Biden'ın Garland'ı Adalet Bakanı olarak aday göstermesi gerek medeni haklar savunucusu gruplar gerekse polis teşkilatları tarafından övgüyle karşılandı. Adalet Bakanlığı'nın hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partili 150'den fazla yetkilisi ve 61 eski federal yargıç, Garland'ın Adalet Bakanı olmasını sevinçle karşıladı.
İki Cumhuriyetçi Partili senatör de Garland'ı desteklediklerini açıkladı.
Senato Adalet Komisyonu üyelerinden Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, 6 Ocak'taki Twitter paylaşımında Garland'dan özgü dolu sözlerle bahsetti.
Graham, Twitter mesajında, Garland için "yüksek karakter sahibi, dürüst ve hukuk alanında olağanüstü yeterlilik sahibi" ifadelerini kullandı.
Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi Partili Senatör John Cornyn de 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada Garland'ın adaylığını desteklemeyi düşündüğünü kaydetti.
Senatör Cornyn, açıklamasında, "Kapsamlı hukuki deneyimleri, Yargıç Garland'ın Adalet Bakanlığı'na liderlik yapması için uygun olduğunu gösteriyor. Kendisinin siyaseti Adalet Bakanlığı'ndan uzak tutma yönünde verdiği taahhüdü memnunlukla karşıladım" dedi.
Son 20 yıldır başkent Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi'nde görev yapan Garland, 1995 yılında Oklahoma eyaletinin Oklahoma City kentinde federal hükümete ait bir binaya düzenlediği bombalı saldırıda 168 kişinin ölümüne neden olan Timothy McVeigh'in soruşturulması ve yargılanmasında rol almıştı. Yargılanan ve ölüm cezasına çarptırılan McVeigh'in cezası, 2001 yılında infaz edilmişti.
McVeigh davasında edindiği deneyimlerin, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulmasında işine yarayacağını kaydeden Garland, Senato'daki onay oturumu için önceden hazırladığı açıklamasında, "Onay aldığım takdirde beyaz ırkçıların ve demokrasimizin temellerinden biri olan barışçı iktidar değişimini engelleme için 6 Ocak'ta Kongre baskınını düzenleyen diğerlerinin yargılanacakları süreci takip edeceğim" ifadelerine yer verdi.