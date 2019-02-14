Adalet Bakanı Adayı William Barr Senato Onayından Geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Jeff Sessions’ın görevden ayrılması sonrası Adalet Bakanlığı’na aday gösterdiği William Barr Senato tarafından onaylandı. Washington tecrübesi bulunan deneyimli hukukçu William Barr Adalet Bakanı olarak Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı da denetleyecek.
William Barr 45’e karşı 54 oyla Senato’nun desteğini aldı. Cumhuriyetçiler’in neredeyse tamamı ve muhafazakar eğilimli eyaletleri temsil eden 3 Demokrat senatör William Barr lehinde oy kullandı. Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü Rand Paul Barr aleyhinde oy kullandı, Kuzey Carolina’dan Cumhuriyetçi senatör Richard Burr ise oy kullanmadı.
1991-1993 yılları arasında eski Cumhuriyetçi Başkan George H. W. Bush döneminde de Adalet Bakanı olarak görev yapan William Barr Beyaz Saray’da yemin ederek resmen göreve başlayacak.
William Barr özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya’nın 2016’da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik uzun süredir devam eden Rusya soruşturmasının da denetiminden sorumlu olacak.
Demokratlar, daha önce Rusya soruşturmasına yönelik olarak dile getirdiği eleştiriler sebebiyle William Barr’ın adalet bakanlığına aday gösterilmesine tepki göstermişti.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders William Barr’ın Senato onayını almasını Amerika’da adalet ve hukukun üstünlüğünün bir zaferi olarak niteledi.
William Barr’ın Senato onayını almasının ardından adalet bakanlığı görevini vekaleten yürüten Rod Rosenstein’in istifasını vermesi bekleniyor.
William Barr Senato’daki onay oturumu sırasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ı dost olarak nitelemiş, Başkan Trump’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili “cadı avı” nitelemesini de reddetmişti.
Görevi Adalet Bakanı Vekili Matthew Whitaker’dan devralacak olan William Barr Adalet Bakanlığı koltuğuna iki yıl içinde oturan üçüncü isim olacak. Başkan Trump, Rusya soruşturmasından çekilen eski Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı uzun süre sert şekilde eleştirdikten sonra geçen Kasım ayında görevden almıştı.
Wiliam Barr Adalet Bakanlığı’na aday gösterilmeden önce kaleme aldığı 19 sayfalık bir mektupta Mueller’ın yürüttüğü soruşturmayı kusurlu olarak nitelemiş ve bunu Trump’ın hukuk ekibi ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle paylaşmıştı.
Barr, kendisinin Trump’ın “zorbalığının” hedefi olmasına izin vermeyeceğini söylemiş, Rusya soruşturmasının onurunu koruyacağını ve bulgularını da mümkün olduğu kadar kamuoyuyla paylaşacağını belirtmişti. William Barr Mueller’ın soruşturmayla ilgili raporunun tamamını yayınlama vaadinde bulunmamıştı.
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