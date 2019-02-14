Adalet Bakanı Adayı William Barr Senato Onayından Geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Jeff Sessions’ın görevden ayrılması sonrası Adalet Bakanlığı’na aday gösterdiği William Barr Senato tarafından onaylandı. Washington tecrübesi bulunan deneyimli hukukçu William Barr Adalet Bakanı olarak Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı da denetleyecek.

William Barr 45’e karşı 54 oyla Senato’nun desteğini aldı. Cumhuriyetçiler’in neredeyse tamamı ve muhafazakar eğilimli eyaletleri temsil eden 3 Demokrat senatör William Barr lehinde oy kullandı. Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü Rand Paul Barr aleyhinde oy kullandı, Kuzey Carolina’dan Cumhuriyetçi senatör Richard Burr ise oy kullanmadı.

1991-1993 yılları arasında eski Cumhuriyetçi Başkan George H. W. Bush döneminde de Adalet Bakanı olarak görev yapan William Barr Beyaz Saray’da yemin ederek resmen göreve başlayacak.

William Barr özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya’nın 2016’da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik uzun süredir devam eden Rusya soruşturmasının da denetiminden sorumlu olacak.