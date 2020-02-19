‘Adalet Bakanı Barr İstifa Etmeyi Düşünüyor’ İddiası 

Adalet Bakanı William Barr’ın Başkan Donald Trump’ın yargıya müdahale ettiği şeklinde yorumlanan Twitter mesajlarının ardından istifa etmeyi düşündüğü belirtildi. Reuters, haberini adını vermeyen bir yetkiliye dayandırdı, ancak Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Barr’ın istifa etmeyi planlamadığı kaydedildi.

Washington Post gazetesi de ayrı bir haberde Salı günü Barr’ın yakın çevresine kaygılarını ilettiğini, ancak Bakan’ın Başkan’a da bu kaygılarını dile getirip getirmediğinin belirsiz olduğunu yazmıştı.

Gazeteye konuşan konuya hakim bir kaynak ‘‘Barr’ın da sabrının sanırı var’’ ifadesini kullanmıştı.

Gazete Barr’ın Başkan’a yakın isimlere kaygılarını ileterek mesajının Başkan’a ulaşmasını umuyor olabileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray ise henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. Başkan Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Barr’a güveninin tam olduğunu söylemişti. Barr ise geçen hafta ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada Trump’ın Twitter mesajlarının kendisini işini yapamaz duruma getirdiğini kaydetmişti.