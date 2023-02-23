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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Yıkılan binalarla ilgili 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

23.02.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 78'i müteahhit 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını belirten Bozdağ, "Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecek" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Yıkılan binalarla ilgili 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN TÜRK'te yayınlanan Hande Fırat ile Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunuyor.

"SORUŞTURULMALAR AKTİF YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu anda deprem soruşturmaları kapsamında soruşturmaların aktif yürütüldüğünü söyleyebilirim. Deprem için ön soruşturma büroları oluşturuldu. Bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 171 kişi tutuklama kararı verildi. 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan 171 kişinden 78 tanesi müteahhit olduğunu görüyoruz. Diğerleri ise yapı sorumlusu ve yapı sahibi diye gidiyor. Sorumluluğu ve imzası olan kim varsa bu soruşturmanın kapsamındadır. Yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa adalet terazisinde tartılacak ve yapılacak işlemler tereddütsüz yapılacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecek. Kimin ne kadar sorumluluğu varsa herkes sorumluluğu kadar mesul tutulacak. Denetim yapıldıysa bu denetimler doğru mu yapılmış, beton kullanılıyorsa oranlar teknik nizama uygun mu aklımıza gelecek ne kadar soru var ise hepsi soruşturulacak.

"DİYARBAKIR'DA 411 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"Kolon kesme sadece eski binalarda değil, yeni yapılan binalarda da kolon kesilmişse yine aynı. Diyarbakır'da 411 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlarımızın oturdukları binaların hepsinin altında işletmeler var dükkanlar var. Elbette bunu kesenler, buna izin verenler, denetim yetkisini kullanmayanlar için yasal işlem yapılacak. İmarla ilgili suçlarda cezaların affı olmaması gibi anayasal anlamda bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda vardır. Ben kendi adıma söylüyorum Anayasal bir değişiklikte fayda vardır.

Delillerin toplanması konusunda büyük bir itina ve titizlikle çalışılıyor. Savcılarımız bölgede görev yapıyor. Hep defin, hem kimliklendirme hem de adli tıp işlemlerine refakat etme, delil toplanması için. 1877 kişi Adalet Bakanlığı'ndan yardımcı personel çalıştı."

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