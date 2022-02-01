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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti

01.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Abdulhamit Gül'ün yerine göreve başlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

(AA)

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Bekir Bozdağ
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