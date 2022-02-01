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Adalet Bakanı Bozdağ’dan ilk talimat! Yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacak...

01.02.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdülhamit Gül’ün ‘görevden affını isteyerek’ istifa etmesi ile yerine gelen yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi. Bozdağ, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi kadın cinayetleri, şiddet, çocukların cinsel istismarı gibi toplumda infial yaratan olaylar oldu. Bu konuda yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağının mesajı verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Adalet Bakanı Bozdağ’dan ilk talimat! Yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacak...

Son dakika haberleri… İkinci kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını da verdi. Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu. Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip bu konularda taviz vermeyeceğini de göstermiş oldu.

Bozdağ, yaptığı ilk toplantılarda yargının sorunlarını masaya yatırırken "Özellikle kadına şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere neden olan olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli" dedi.

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ADALET MAHKEMEDE GERÇEKLEŞSİN

Sabah’ın haberine göre; Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil" diye konuştu.

RAHATSIZ EDİCİ KARAR OLMAMALI

Mahkemelerin bu kadar önemli ve hassas konularda dikkatli olması, vicdanları rahatsız eden kararlar vermemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Yasal eksiklik varsa düzenleme yapalım" talimatı verdi.
Bozdağ'ın talimatı ile birlikte gerekli çalışmalar başladı. Kısa süre içinde bu konuda kamuoyunu rahatlatan adımların atılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Bekir Bozdağ

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