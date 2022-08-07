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Adalet Bakanı Bozdağ'dan KPSS yorumu: 'Hükümet şunu da yapmalıydı diye söylenecek hiçbir şey yok'

07.08.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu KPSS skandalıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konuları değerlendirdi. KPSS'deki soruların sızdırılmasıyla ilgili konuşan Bekir Bozdağ: 'Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanının 'hükümet şunu da yapmalıydı' diyebileceği bir şey yok, hepsi yapıldı' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan KPSS yorumu: 'Hükümet şunu da yapmalıydı diye söylenecek hiçbir şey yok'

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasıyla sonuçlanan KPSS maratonunda gözler yeniden yapılacak sınava çevrildi. Bu sınava gireceklerden ücret alınmayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, KPSS'deki soruların sızdırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, bu konuda hükümete yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.

ADALET BAKANI BOZDAĞ: HÜKÜMET GEREKEN HER ŞEYİ YAPTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmesine ilişkin, “Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan birinin ‘hükümet şunu da yapmalıydı’ diye söyleyebileceği bir şey yok. Hemen hepsi yapıldı” dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akit TV’de Ankara Kulisi programına katılarak gazeteci Sami Dadağlıoğlu’nun sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada Türkiye’nin geçmişte sağ-sol ve Alevi-Sünni ayrıştırmaları ile pek çok bedel ödediğini hatırlatarak, “Pek çok kıymetli evladımızı toprağa vermek zorunda kaldık ve geçmişi iyi bilenler, bunu yakından yaşayanlar bunun acısını derinden hissederler.

'MİLLETİMİZİN BAZI HASSASİYETLERİNİ KAŞIYORLAR'

Türkiye’nin birliği, beraberliği 82 milyon aziz vatandaşımızın her birinin birliği, huzur, kardeşlik ve barış içinde yaşamasından geçer. Ama maalesef Türkiye’nin birlik ve dirliğini bozmak isteyenler zaman zaman milletimizin farklılıklarını, zaman zaman milletimizin bazı konulardaki hassasiyetlerini kaşıdıklarını görüyoruz. Kaşımaya gayret ettiklerini görüyoruz, çabaları görüyoruz ve bunların somut örneklerini görüyoruz.

Tabii Ankara’daki cemevlerini saldırılar fevkalade üzücü ve çok net bir şekilde provokasyon kokuyor. Bu nedenle ben öncelikle bu saldırıyı ve saldırıyı yapanı, ona destek olanların hepsini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

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Bekir Bozdağ KPSS

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