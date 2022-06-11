Adalet Bakanı Bozdağ, "Utanç verici uygulama sona erdi" diyerek duyurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı Uşak Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışında, bu merkezlerin çocuklara, geleceğe verilen ehemmiyetin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Devletin, Türkiye'nin ve milletin geleceğinin emanet edileceği çocukların iyi yetiştirilmesi için üstün çaba sarf edildiğini vurgulayan Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde bu konuda tarihi adımlar atıldığını belirtti.

Anayasa'ya "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" ifadesinin açıkça yazıldığını dile getiren Bozdağ, çocuklara, engellilere, kadınlara, şehit ailelerine ve gazilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıldığını, Anayasa'ya çocuk haklarına ilişkin de emredici hüküm konulduğunu anlattı.

Bekir Bozdağ, Çocuk Koruma Kanunu'nun çıkarıldığını, bu kanunun müstakil bir yasa olduğunu hatırlattı.

Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki yön ve kapsamına dair bir kanun da çıkardıklarını söyleyen Bozdağ, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında çocukları kaçıran değişik simsarlar, şebekeler, örgütler ve çocuklarımıza düşmanlık yapanlar var. Bunlarla ilişkili uluslararası düzeyde iş birliğimizi artırmak, yerelde de bu konuda dayanışmayı hukuksal bir zemine oturtmak maksadıyla bir başka kod kanun çıkardık." diye konuştu.

Bozdağ, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un da aileyi, kadını, çocuğu koruyan tarihi bir reform olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının mağdurların hak ve hukukunu gözeten çalışmalar yaptığını belirten Bozdağ, aralarında kadınların, çocukların bulunduğu suç mağdurlarının ifadelerinin uzmanlar eşliğinde alındığı adli görüşme odalarının da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bakan Bozdağ, adli görüşme odalarından bugüne kadar 40 binin üzerinde çocuğun faydalandığını bildirdi.

Adli görüşme odalarının Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını kaydeden Bakan Bozdağ, bu konuda ayrı bir adımın daha atılacağını söyledi.

"BÜYÜK BİR AYIBI SEYRETTİK"

Türkiye'de ilk kez Çocuk Adalet Merkezi'nin Erzurum'da açıldığını anımsatan Bozdağ, bu merkezlerin de ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

Çocuk tesliminin icra aracılığıyla yapılmasına son verildiğini hatırlatan Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından bu yana, öncesi de var, maalesef çok büyük bir utancı bugüne kadar hep beraber seyrettik adeta. Büyük bir ayıbı seyrettik. Nedir o? Herhangi ihtilaf nedeniyle boşanmış ailelerden velayeti birinde olan çocuklarımızın diğer velisiyle görüşmesi, ilişki kurması sırasında bunlar icra marifetiyle yapılıyor, dosyada çocuk 'teslime konu eşya' olarak not ediliyordu. İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık."

Önceki uygulama sırasında yaşanan, vicdanları yaralayan görüntülerin de ortadan kaldırıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ, çocuk teslimi konusundaki utancın hukuktan çıkarıldığını, çocuğun üstün yararı gözetilerek bu konunun yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, çocuk görüşme merkezlerinde çocuğun, annenin, babanın onurunu koruyarak, çocuğun üstün yararına dikkat eden biçimde işlemlerin yapılacağını belirtti.

Çocuk görüşme merkezlerinin Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizen Bakan Bozdağ, bu konuda diğer illerdeki valilerin, belediye başkanlarının, başsavcıların rekabet içinde olmasını istedi.

"UTANÇ VERİCİ UYGULAMAYA SON VERİLMİŞTİR"

Çocuk görüşme merkezlerinin yaygınlaştırılması için yeni adımlar atılacağını ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"13 Haziran Pazartesi günü Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te de bu uygulamayı başlatılıyoruz. Artık çocukların icra marifetiyle, zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir. Çocukların 'teslime konu eşya' olarak tutanaklarda nitelendirilmesi sona erdirilmiştir. Çocukların ailelerinin bulunduğu evlerin etrafının polis veya jandarmayla sarılarak icra marifetiyle, pek çok olumsuz görüntüye, fotoğrafa neden olma dönemi kapanmıştır. Artık çocuğun onuruna yakışan, çocuk-veli görüşmesini sağlayan sağlıklı bir dönem başlamıştır. Velilerin, annenin, babanın, akrabaların her birinin hak ve hukukunu koruyan yeni bir dönem başlamıştır. Çocuğun psikolojisini bozan, onun sağlıklı birey olmasını olumsuz yönde etkileyen haksız, utanç verici uygulamaya son verilmiştir."

Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmasının ardından Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılışın ardından Bozdağ, incelediği Çocuk Görüşme Merkezi'nin yanında bulunan Okçuluk ve Atlı Okçuluk Eğitim Merkezi'ni gezdi, ok atışı yaptı.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

YENİ UYGULAMA 11 İLDE BAŞLADI

Yargı Paketi kapsamındaki İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel görüşme merkezleri oluşturulmuştu.

Bu kapsamda 90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete geçmişti.

