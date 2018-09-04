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Adalet Bakanı Gül: "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız."


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