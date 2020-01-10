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  4. Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi."

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir.

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi."

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