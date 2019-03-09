Adalet Bakanı Gül: “82 milyonu kimse tehdit edemez”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kim Kilis’e, kim Gaziantep’e, kim Türkiye’ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekatını, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla 82 milyonu kimse tehdit edemez, sınır şehri Kilis’ten söylüyorum.” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit, Kilis AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Bakan Gül, Kilis’te esnafın dükkanına, evine, balkonuna, bomba düştüğünü ifade ederek, “Bombalar şehri huzursuz ettiğinde, buradan Gaziantep’e kadar arabalar doluydu. Bizim temel yaklaşımımız, benim Kilisli, Gaziantepli kardeşime nereden saldırı gelirse gelsin, kaynağında kurutacağım, anlayışıdır. Kim Kilis’e kim Gaziantep’e kim Türkiye’ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekatını, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla 82 milyonu kimse tehdit edemez, sınır şehri Kilis’ten söylüyorum.” şeklinde konuştu.