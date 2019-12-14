Adalet Bakanı Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirlerini ve muhabirlerini kutlayan Gül, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirtti.

Haber kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı seçen Gül, yaşam kategorisinde Gaziantep'teki kurutmalıklarla ilgili Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" fotoğrafını beğendi.

Gül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sırasında çekilen fotoğrafının da anlamlı olduğuna işaret eden Gül, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan'ın 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuştuğunu hatırlattı.

Fotoğrafta olan ve olmayan tüm anne babaların evlatlarına kavuşmasını temenni eden Gül, Diyarbakır'daki annelere selam göndererek şunları kaydetti:

"Bu gençler bizim gençlerimiz, ülkemizin evlatları. Bunları dağa götüren, teröre bulaştıran zihniyetle mücadelemizi yapacağız. Hiçbir evladımızı terör örgütünün, uyuşturucunun almasına, yutmasına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız annelerinin, babalarının yanında, evlerinde, okullarında olacak. Çocuklarımız koltuğunun altında silah değil, bilgisayar ve kitap taşıyacaklar."

