HABER

Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:27 | Son Güncelleme

ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüştü - ABD Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü

WASHINGTON (AA) - ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.

ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Avcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendiAvcılar'da binada yapılan haşere ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi
GÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandıGÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Adalet Bakanı William Barr Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de sıcak çatışma: Yaralı askerler var!

Tunceli'de sıcak çatışma: Yaralı askerler var!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.