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  4. Adalet Bakanı Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti"

Adalet Bakanı Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 00:20 | Son Güncelleme

"Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bayrak Ioannis Lagos türk bayrağı

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