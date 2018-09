Adalet Bakanı Gül: Af teklifi konusunda Cumhurbaşkanımızın söylediğinden farklı bir durum yok

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda, MHP'nin gündeme getirdiği af teklifi konusunda, "Bu konuda tutum belli. Söylenecek bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın söylediğinden farklı bir durum yok" dedi. Bakan Gül, İzmir'de yargılanan Rahip Brunson'un iddianame savcısını değiştirilmesinin de rutin bir iş bölümü olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın başlaması nedeniyle, yargı muhabirleriyle, Dikmen Hakimevi'nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Bakan Gül, yeni adli yılda yargı alanında yapılacak reformlar konusunda bilgi verirken, hedeflerinin vatandaşların yargıya olan güveni arttırmak olduğunu belirtti.

YARGILAMALARDA HEDEF SÜRE

Bakan Gül, soruşturma ve dava süreleri ile ilgili yaşanılan olumsuzlukları sonlandırmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu konuda davaların ne zaman sonuçlanacağını öngörebilmek için dava ve soruşturma türleri belirledik. İçerisinde avukatlar, hakimler, savcılar ve diğer uzmanların bulunduğu bir komisyon tarafından bu çalışmaları yürüttük. Dava ve soruşturmalarda belirlediğimiz hedef sürenin geçilmesi durumunda, gecikmelerin nedenlerini araştırıp çözüm üreteceğiz. Örneğin 'kasten adam öldürme' suçunun soruşturması ortalama 627 günde sonuçlanıyor. Biz hedef süre olarak bunu 150 gün olarak belirledik. 'Cinsel saldırı' suçlarında soruşturma ortalama 243 sürüyor. Bunun hedef süresi 120 gün. Bu belirlediğimiz süreler ideal süreler. Ancak bunlar davanın durumuna ve içeriğine göre değişebilir. Biz burada yaşanan aksaklıkları belirleyip, çözüm yoluna gideceğiz" diye konuştu.

‘MAKUL SÜRE AŞIMI VATANDAŞIN YARGIYA OLAN GÜVENİNİ AZALTIYOR’

Bakan Gül, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılamanın ise ortalama 753 gün sürdüğünü, belirledikleri hedef sürenin 390 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunda yargılamanın 776 gün sürdüğünü, belirledikleri hedef sürenin 300-390 gün olduğunu da belirterek, "Makul süreyi aşan soruşturma ve yargılamalarda vatandaşın yargıya olan güveni azalıyor. Bizim buradaki amacımız makul sürede yargılamanın yapılması ve sonuçlandırılması" dedi.

‘İSTİNAF SAYISINI 15'E ÇIKARTACAĞIZ’

Bakan Gül, yargıdaki reform konusunda bir diğer adımın istinaf mahkemeleri olduğunu belirterek, "İstinaf mahkemelerinin sayısını artırdık. Şu an 11 tane istinaf mahkemesi var. Bu sayıyı en kısa zamanda 15'e çıkartacağız. İstinaf konusu yargıya güveni arttırıcı çok önemli bir reform. 2016'dan bugüne kadar istinafa 1 milyon 200 bin dosya gelmiş. Bunların 836'sı karara bağlanmış. Bu sayede davaların Yargıtay'da birikmesini önleyerek bir an önce karara bağlanmasını sağlamış olduk. Bu sayede Yargıtay'a gelen dosyalarda önemli düşüş yaşandı" diye konuştu. Bakan Gül, bir diğer reformun ise 'Arabuluculuk' sistemi olduğunu belirterek, "1 Ocak 2018'den itibaren bu sisteme geçtik. 209 bin 609 dosyadan yüzde 69'u anlaşmayla sonuçlandı. Bu sayede iş mahkemelerinin de yükü de azaldı" dedi. Bakan Gül, arabuluculuk sisteminin kapsamını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

‘AF TASARISI KONUSUNDAKİ TUTUM BELLİ’

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gül, "MHP'nin gündeme getirdiği af tasarısı konusunda Bakanlığınızın tutumu ne?" şeklindeki soruya, "Bu konuda tutum belli. Söylenecek bir şey yok. Cezaevlerinin doluluk oranları nedeniyle, yeni cezaevleri inşaatları elbette devam ediyor. Ama af konusunda Cumhurbaşkanımızın söylediğinden farklı bir durum yok" dedi. Bakan, af tasarısı konusundaki ısrarlı sorulara, "Bu konuda başka bir gelişme olursa haberiniz olur arkadaşlar" diyerek yanıt verdi.

‘YARGI KİŞİLERLE DEĞİL, SİSTEM ÜZERİNDEN YÜRÜR’

Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, şöyle konuştu:

"Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür."

‘BU TÜRK YARGISININ BİR BAŞARISIDIR’

Bakan Gül, daha önce yaptığı açıklamalarda, darbe davalarının bu yıl sonu itibariyle bitirileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Darbe girişimine yönelik toplam 289 dava açılmış. Bu davalardan 203'ü sonuçlandırıldı. 81'i devam ediyor. Bunların da bir an önce sonuçlandırılması için UYAP ile BTK'yı entegre ettik. Emniyet ile UYAP'ı entegre ettik. Mahkeme sayısını 212'den 418'e çıkardık. Duruşma salonlarının sayıları arttırıldı. Personel sayısı arttırıldı. Arkadaşlarımız çok yoğun ve özverili bir şekilde çalıştı. Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz. Bu Türk yargısının bir başarısıdır" diye konuştu.

İCRA YOLUYLA ÇOCUĞUN ALINMASI

Boşanmış ya da boşanma davaları sürecinde başvurulan icra daireleri aracılığıyla, çocuğun taraflardan biri tarafından alınması konusunda yapılan çalışmalar sorulan Bakan Gül, "Bu sorunu ortadan kaldırmak için bakanlık olarak bir irade koyduk ve hazırladığımız çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunduk. Taraflardan biri çocuğu göstermezse diğer taraf icra yoluyla çocuğu görüyor ve harç ödemek zorunda kalıyordu. Öncelikle netleştirdiğimiz konu icradan bir ücret ödenerek çocuğun görülmemesi noktasında. Buradaki yaklaşımımız çocuğun üstün yararını korumak. Bu sorunun çözümü için uğraşıyoruz.

Boşanmalarda hesap çocuklar üzerinden görülmeye çalışılıyor maalesef. Çocuk burada bir anlaşmazlığa alet ediliyor. Tasarıya son halini verdikten sonra grubumuzla meclise sunacağız. Bu tür anlaşmazlıklarda kararı aile mahkemeleri verecek. Takibini uzman ve pedagog gözetiminde Aile Bakanlığı yapacak. Ayrıntıları iki bakanlık olarak çalışıyoruz. Amacımız; çocuğun mağdur edilmeden sorunun çözülmesi" dedi.

DANIŞTAŞ SALDIRISI

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım'ın ev hapsi ve diğer sanıkların da açık cezaevine geçebilecekleri iddiasının sorulması üzerine Gül, "Yeni bir karar, gerekçesi, diğer hususları yazılacaktır. Elbette savcılık eksik görmesi halinde itirazını yapacaktır. Süreci beraber takip edelim ama bu konuda asla bir gevşeklik, ihmal olmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

‘ÜMİT EDİYORUZ ULUSLARARASI HUKUKUN GEREĞİNİ YAPARLAR’

ABD'nin yaptırım kararının FETÖ elebaşının iade işlemlerini etkileyip etkilemediği sorulan Gül, "Sadece bir kişiyle ilgili değil FETÖ üyelerinin iadesiyle ilgili her ülkeyle yoğun şekilde temaslarımız devam ediyor. Bu konuda uluslararası sözleşmeler mevcut. Ümit ediyoruz uluslararası hukukun gereğini yaparlar" dedi.

