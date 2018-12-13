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Adalet Bakanı Gül, AİHM kararını eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 21:12 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, tutuklama yerindedir makul suç şüphesi vardır diyorsanız, bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur diyemezsiniz.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, tutuklama yerindedir makul suç şüphesi vardır diyorsanız, bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur diyemezsiniz. Asla böyle bir şey kabul edilemez" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu. Bakan Gül, AİHM'nin Demirtaş kararında tutuklamanın bu siyasi nedenle yapıldığını söylediğini bunun kabul edilemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:
"İtiraz üzerine AİHM mahkemenin vermiş olduğu karara, milletvekili dokunulmazlığı kararının hukukun üstünlüğü yasa belirleyici, orantılık ilkelerine aykırı olduğu, keyfi olduğu, bu nedenle tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin itirazlarda bulunuyorlar. Bu itirazı AİHM dayanaktan yoksun olduğu için kabul edilemez buluyor. Türkiye'nin Türk mahkemesinin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı olduğuna ilişkin şikayetlerin 'hukukun üstünlüğüne yasal belirlilik vardır, orantılılığa uyulmuştur, keyfi değildir, tutuklama hukuka uygundur' diye AİHM karar veriyor. 'Makul suç şüphesi olmaksızın tutuklandığına' ilişkin esastan inceliyor. 'Makul suç şüphesi yok ve tutuklandı' diye bir iddia var. AİHM bakıyor, esastan inceliyor, başvuranın suç işlediği yönünde bağımsız bir gözlemci ikna edici şekilde makul suç şüphesi bulunduğunu AİHM tespit ediyor. 'ifade özgürlüğü ihlal edildi' iddiası var. AİHM, 'ifade özgürlüğü ihlal edildi iddiasını incelemeye bile gerek duymadım' diyor. 'Avukatı hakkında soruşturma açılması nedeniyle AİHM'ye başvuru Türkiye tarafından engellendi' iddiası dile getiriliyor. Türkiye'nin sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilerek, iddia dikkate alınmıyor. 'Anayasa Mahkemesi tutukluluğu incelemesi için hızlı denetim yapmadığı iddiası yerinde değildir, sözleşme ihlal edilmiştir.' AİHM uzun yetersiz gerekçeyle tutukluluğun devamı, Meclis çalışmalarına katılamaması sebebiyle serbest seçim hakkının ihlali ve siyasi tartışma özgürlüğü kısıtlama amacıyla tutuklamanın siyasi amaç olduğu tespitini yapıyor. AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, tutuklama yerindedir makul suç şüphesi vardır diyorsanız, bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur diyemezsiniz. Asla böyle bir şey kabul edilemez. AİHM tutuklamanın makul suç şüphesi yerinde olduğunu tespit etmiştir. Elbette bu konuyla ilgili siyasi, nedenle demesi kabulü mümkün değildir. O esnada hala derdest olan bir konuda yargılama devam ediyor. İç hukuk yolları tüketilmeden yapılmıştır."

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