Adalet Bakanı Gül: "AİHM’de Türkiye’deki ihlal kararı sayısı 140’dan 96’ya geriledi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’ye yönelik ihlal kararlarının azaldığını belirterek, "2019 yılında bir önceki yıla göre ihlal sayısı 140’dan 96’ya gerilemiştir. Bu sayı adil yargılanma hakkında 53’ten 15’e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde 11’den 2’ye düştü. Yine 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen programda televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Gül, basın mensuplarına karanfil verdi. Gül, dünyanın birçok yerinde gazetecilere yönelik yapılan saldırıları kınadığını ifade etti. Yeni yıla yeni umutlarla girdiklerini ancak bölgede endişeyle takip ettikleri gelişmelerin olduğunu belirten Bakan Gül, "Bölgede daha fazla kan, acı görmeye tahammülümüz yok. Bu çerçevede diplomatik kanalların açık tutularak, bu sorunların daha büyük çatışmalara dönmemesi bizim dileğimiz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki liderliği bölgede çok önemli bir imkandır. Doğu Akdeniz’de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. 2019’da Türkiye’nin egemenliğine yönelik, bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek bizim ortak çabamız oldu. Gerek Doğu Akdeniz’de, gerek Suriye’de, gerek Libya’da Türkiye’nin atmış olduğu her adım uluslararası hukuka uygun adımdır. Tarih boyunca bu millet hiçbir zaman hukuk dışı bir yola tevessül etmemiştir. Hiçbir zaman barıştan başka bir gayeyle hiçbir toprakta bulunmamıştır. Dolayısıyla Libya, Suriye, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz’deki varlığımız ülkemizin ortak çıkarları içindir. Türkiye, nereye gittiyse barış götürmüştür, huzur götürmüştür" diye konuştu.

2019 yılının reformların başlangıcı anlamında önemli bir yıl olduğunu ifade eden Gül, "18 yıllık AK Parti dönemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artık eski Türkiye’nin tarihte kaldığı, yeni bir Türkiye’nin adımlarının atıldığı bir reform dönemini gerçekleştirdiği bir dönem oldu. Hem sosyal hem adalet mekanizmasında dolu dolu hedefler gerçekleştirdik 18 yılda. 2019’da kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi de 82 milyonun belgesi olarak milletimize bir taahhüdümüz olarak geçtiğimiz yıl açıklanan bir belge oldu. Buradaki temel amacımız güven veren adalet sisteminin kurulması için bu konuda bir çerçeve belirlendi" şeklinde konuştu.

"İhlal sayısı 140’dan 96’ya gerilemiştir"

AİHM’in Türkiye’ye yönelik ihlal kararlarına ilişkin bilgiler veren Gül, "2019 yılında bir önceki yıla göre ihlal sayısı 140’dan 96’ya gerilemiştir. Bu sayı adil yargılanma hakkında 53’ten 15’e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde 11’den 2’ye düştü. Yine 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi. Uluslararası eleştirilere bu rakamlar en güzel cevaptır. Eski Türkiye geride kaldı. İnsanların başörtüsüyle, inancıyla, doğduğu yeriyle, inandığı mezhebe göre yaklaşan, onları reddeden politikalar, uygulamalar, yargı kararları eski Türkiye’de kaldı. Artık hiç kimse Türkiye’yi o eski yasakçı Türkiye’ye geri çeviremeyecektir" dedi. "598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yapmıştır"

2019’da nöbetçi noterlik uygulamasına başlandığını anımsatan Gül, "9 aydaki rakam; 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yapmıştır. Bu da ticaret çarkının kesintisiz dönmesi, çalışma barışının da desteklenmesi anlamıyla önemli. Şubat ayında iki yeni uygulamayı hayata geçireceğiz. Güvenli ödeme sistemi oluşturulacak. Bu kapsamda satış bedeli noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek finansal entegrasyon sağlanacak. İkinci olarak da noterlerde banka, kredi kartlarıyla işlem yapılmasına imkan sağlanacak" ifadelerini kullandı.