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Adalet Bakanı Gül, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 05:48 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD temaslarının son gününde Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek burada Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

WASHINGTON (AA) - ABD temaslarının son gününde Amerika Diyanet Merkezi'ni (DCA) ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül'ün ABD'deki son durağı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan DCA oldu.

Gün boyunca süren çeşitli temaslarının ardından akşam saatlerinde DCA'ya gelen Bakan Gül, ABD'nin en büyük camilerinden birini de bünyesinde barındıran külliyeyi gezdi ve DCA Başkanı Fatih Kanca'dan bilgi aldı.

Daha sonra DCA bahçesinde AA ve TRT muhabirlerine kısa bir açıklama yapan Gül, "Burada inancımıza ve medeniyetimize çok önemli bir katkı sunan bu eseri hep beraber gördük. Camisi, kültür merkezi ve diğer unsurlarıyla birlikte çok önemli bir eser. Gerçekten burayı görünce insan büyük bir medeniyetin ve büyük bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Göğsümüzü kabartan bir eser"

DCA'nın herkese kapısının açık olduğunu ve bu yönüyle de önemli bir toplumsal buluşma mekanı olduğunu kaydeden Gül, "Amerika Diyanet Merkezi gerçekten göğsümüzü kabartan gurur duyduğumuz bir eser. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Merkezin 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Gül, DCA'nın her geçen yıl daha da olgun ve değerli hizmetler vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra merkezin restoran bölümünde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Bakan Gül, konuklarla birlikte akşam yemeğine iştirak etti.

Bakan Gül'ün programına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra Washington'da görev yapan Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Salı günü Amerikalı mevkidaşı William Barr ile görüşen ve ABD Kongresinde çeşitli temaslarda bulunan Gül, DCA'daki programının ardından Türkiye'ye hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD abdülhamit gül Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Türkiye

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