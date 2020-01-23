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Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörlüğü görevine getirilen Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amor ve beraberindekileri Adalet Bakanlığında ağırlayan Gül, görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkilere ve katılım sürecine verdiği önemi ifade etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, Türkiye'nin kesintisiz reform anlayışının bir göstergesi olduğunu belirten Gül, reform belgesinin "güven veren ve erişilebilir adalet" vizyonuyla hazırlandığını bildirdi.

Gül, ayrıca yasalaşan yargı reformu paketiyle ifade özgürlüğü olmak üzere birçok alanda hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini, yeni "İnsan Hakları Eylem Planı" hazırlığının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Bakan Gül, görüşmede AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'a yeni görevinde başarılar diledi.

Amor da Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin önemini vurguladı.

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