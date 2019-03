Adalet Bakanı Gül Batman’da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı içerisine nüfuz olmuş şebekeler, cübbeleri içerisine gizledikleri örgüt mensupları 15 Temmuz sonrasında hesabını vermektedirler. Yargıdan bunlar temizlendikçe yargı Türk milletine hizmet eden hale her geçen gün daha da hızlı bir şekilde gelmektedir. O yüzden reformlarımıza hız verdik” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Batman’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Batman Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti. Batman Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve adliye personeli tarafından karşılanan Bakan Gül, daha sonra adliye binasına geçti. Ziyaret sırasında Bakan Gül’e AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Hulusi Şahin ve kalabalık bir heyet eşlik etti. Batman Adliyesi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “HSK üyelerimiz ile birlikte ‘Yargı Etiği’ toplantısı yaptık. 2016’dan beri devam eden çalışmalara son 6-7 aydır hız verdik. Türk yargı etiği ilkelerini belirlemek adına ve bunu kamuoyu ile paylaşmak adına nihai noktaya geldik. Önümüzdeki pazartesi günü Türk yargı sisteminde bir ilk olarak tüm hakim ve savcılarımızın uyacağı etik ilkeleri belirledik ve bunu Hakim ve Savcılar Genel Kurulumuzda nihai halini verdik. Böylece Türk milleti adına karar veren ve adaletin temeli olan yargının, yargının temeli de olan hukuk ve tüm yargı mensuplarımızın güveni daha da arttırıcı, meslek kurallarına, etik kurallara daha uygun şekilde davranacakları, mesleğin çıtasını yükseltici ilkelerimizi belirledik. Çünkü insanların yargıya güveni her zaman artmalı. Bu hususta milletimiz adına karar veren, faaliyet gösteren çok onurlu bir meslek mensubu olan arkadaşlarımız bu konuda etik ilkeleri de belirleme ihtiyacı uzun zamandır konuşuluyordu. Son noktaya geldik, artık tüm hakim ve savcılar bağlayıcı bir şekilde belirlenen etik kurallara uyacaklar ve böylece güven veren adalet duygusunun daha da artması ve pekişmesi adına çok önemli bir dönüm noktası ve önemli bir gelişme olacaktır. Her hakim ve savcı arkadaşımız bu etik ilkelere ve meslek kurallarına elbette azami şekilde zaten uyduklarına inanıyoruz, ama etik kurullarını daha da ete, kemiğe büründürerek bağlayıcı, yazılı hale getirerek Türk yargısına, yargı mensuplarımızın güveni daha arttıracak bir gelişme olacaktır" diye konuştu.