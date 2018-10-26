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Adalet Bakanı Gül: Beklentimiz adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başsavcılığın Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başsavcılığın Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir. Menfur olay, İstanbul'da işlenmiştir. Bu soruşturmanın en adil şekilde sonuçlanması için. Suudi yetkililerin olumlu yanıt vermesi uluslararası toplum açısından da olumlu olacaktır. Beklentimiz adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi" dedi.

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-Abdulhamit Gül'ün açıklaması

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

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