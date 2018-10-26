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Adalet Bakanı Gül: Beklentimiz adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Başsavcılığın Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir.

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Başsavcılığın Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir. Menfur olay, İstanbul'da işlenmiştir. Bu soruşturmanın en adil şekilde sonuçlanması için. Suudi yetkililerin olumlu yanıt vermesi uluslararası toplum açısından da olumlu olacaktır. Beklentimiz adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi" dedi.

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