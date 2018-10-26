Adalet Bakanı Gül: Beklentimiz adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi (Yeniden) 

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir. Menfur olay, İstanbul'da işlenmiştir. Bu soruşturmanın en adil şekilde sonuçlanması için. Suudi yetkililerin olumlu yanıt vermesi uluslararası toplum açısından da olumlu olacaktır. Beklentimiz adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezinden çıkışında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adı geçen 18 şüpheli hakkında iade talepnamesinin Bakanlığa ulaştığını ifade eden Gül şunları söyledi:

“Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hunharca menfur bir cinayetle öldürülmesi sonrasında derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve soruşturma makamı olarak tüm delilleri titizlikle derinleştirerek sürdürmektedir.

Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir.

Bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiş, İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları hem idari, hem adli makamlar bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır, hem yetkindir. Soruşturmanın da yargılanmanın da en adil şekilde sonuçlanması açısından dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin başsavcılığımızın talebine olumlu cevap vermesi hem Suud hem uluslararası toplum açısından da olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısında çağrısı vardı. Ast olan Türk makamları olayın olduğu andan itibaren bütün netlikle aydınlanması, ayrıntısıyla neticelenmesi hususunda bir irade ve kararlılığı söz konusudur. Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir. Suudi makamların da bu konudaki işbirliği çok önemli. Bu işbirliğinin olumlu bir şekilde karşılık bulacağına inanıyoruz. Meselenin en net şekilde aydınlatılması böylece mümkün olmasını diliyoruz. Bütün dünya kamuoyu bu olayın aydınlatılmasını bekliyor, burada Suudi makamların iş birliği çok önemli."

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_Adalet Bakanı Gül'ün açıklaması

