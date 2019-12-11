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Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 23:00 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı hiçbir grubun değildir.

Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı hiçbir grubun değildir. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz. Bu konuda da, sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2020 Yılı Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Abdulhamit Gül, Kayseri Baro Başkanı'nın, Kayseri'de FETÖ borsası olduğuna yönelik iddialarına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden Türk yargısına bunu kabul etmek mümkün değil. Kimin hangi iddiası varsa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcığılı adliyenin içindedir. Kisme FETÖ ile mücadele eden yargıya leke düşüremez. Ancak kimin elinde hangi belge varsa, somut bilgi belgeyle hangi avukat yapıyorsa bunu, yargıya müracat etmesi halinde takipçisi olacağımıza yüce meclisin huzurunda söylüyoruz. Tutuklu gazeteciler konusunda, kimse burada gazetecilik yaptığı için cezaevinde değil. Eğer bir kişi ifadesinden dolayı ceza alırsa yargıtay yolu açılmıştır. Bunun ötesinde şiddet terörü öven fiilli söz varsa bunu hiçbir sistem korumaz, ifade özgürlüğü bizim de güvence altına aldığımız bir özgürlük alanıdır. FETÖ'den ihraç olanlara ilişkin karara yönelik yargıyı muhakeme yolu vardır. Geçmişte kumpas davalarını muhakeme yollarıyla yargı mercisi tarafından düzeltilme yolları vardır. Bu konuda FETÖ'cü ve hukuk dışı uygulamalara yönelik soruşturma devam ediyor. Yargı içinde şu bu grup var mı diye soru oldu. Yargı hiçbir grubun değildir. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz. Bu konuda da hangi grup, çete varsa HSK Başkanı olarak söylüyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yargının ideolojisi yoktur. Türkiye artık bu oluşumlara izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz

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