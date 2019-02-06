Adalet Bakanı Gül: “Birilerinin amacı hizmet değil AK Parti’nin tökezlemesidir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin derdinin halka hizmet değil, AK Parti’nin tökezlemesi olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in AK Parti’nin halka hizmet prensipleri çerçevesinde yeni dönem için proje ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştığı toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefetin tek derdinin AK Parti’nin tökezlemesi olduğunu ifade etti.

“Ekonomik büyümenin formülü istikrardır”

Bakan Gül, Gaziantep’in birlik, kardeşlik ve beraberliğin şehri olduğunun altını çizdi. 16 yılda ekonomik olarak sürekli büyümelerinin formülünün istikrar olduğunu ifade eden Bakan Gül, “Gaziantep deyince herkesin aklına birlik beraberlik kardeşlik gelir. Gaziantep hiçbir zaman ben ne olacağım değil de şehrim ne olacak memleketim ülkem ne olacak diyenlerin şehridir. 16 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok büyük gelişme ve kalkınma hamleleri gösterdik. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye bu krizleri teğet geçerek büyümeye devam etti. Bunun en büyük formülü istikrardır. Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Dini dili ne olursa olsun bizim için zenginliktir” dedi.