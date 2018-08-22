HABER

Adalet Bakanı Gül: "Bu onurlu ve kararlı mücadelenin (FETÖ ile mücadele) sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih mahkum edecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "Bu onurlu ve kararlı mücadelenin (FETÖ ile mücadele) sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih mahkum edecektir."


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Taksim'de adım atacak yer kalmadıTaksim'de adım atacak yer kalmadı
Çankırı'da 5 bin yıllık mağaraya ziyaretçi akınıÇankırı'da 5 bin yıllık mağaraya ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.