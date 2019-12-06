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Adalet Bakanı Gül: (Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül Çağlayan Adliyesi'nde katıldığı 'Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Ceren Özdemir cinayetine ilişkin sorularını yanıtladı.

Özden ATİK-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) ADALET Bakanı Abdulhamit Gül Çağlayan Adliyesi'nde katıldığı 'Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Ceren Özdemir cinayetine ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, "Böyle bir ölüm hepimizin vicdanını yaralıyor. Bu tür hadiselerin asla yaşanmaması hepimizin ortak dileğidir. Cani açık cezaevinde infazını yaparken, 1 Aralık itibarıyla cezaevinden firar ettiği anlaşılıyor. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığımızca hemen bir yakalama kararı çıkarılıyor. Polisler yakalamaya çalışırken, bu menfur cinayet işleniyor. Bu arada da iki polisimizi yaralıyor cani. Özellikle bu tür uygulama sonrasında da Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm yönleriyle konuyu soruşturmak için çalışmalara başlamıştır. Adli yönden tüm süreç büyük bir titizlikle takip ediliyor. Tutuklamaya sevk edilmiştir. Mahkemece tutuklanmıştır. Bu caninin en ağır cezayı alması ve hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Yargı bu konuda hak ettiği cezayı verecektir.
Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Bu konuda mevzuata aykırı bir durum var mı? Ya da farklı bir ihmal söz konusu mu? Bütün yönleriyle incelenmektedir. Hem başsavcılığımız hem bakanlığımız idari, adli yönden tüm yönleriyle soruşturmaktadır. " dedi.

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