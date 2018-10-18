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Adalet Bakanı Gül:" (CHP’nin İş Bankası hisseleri) Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül:" (CHP’nin İş Bankası hisseleri) Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir."


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AA Editör Masası Adalet Bakanı Gül

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