Adalet Bakanı Gül Çin’de

PEKİN (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin Adalet Bakanı Fu Cınghua ile görüştü.

Bakan Gül, Çin temasları kapsamında başkent Pekin'deki Asya Otel'de Çinli mevkidaşı Fu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Gül ve Fu, iki ülke adalet bakanlıkları arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Sayın Adalet Bakanı ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunlarımızı konuştuk. Her iki ülkenin adli konularıyla ilgili iş birliği meselelerini ve bu konudaki sorunlarımızı çözme, iş birliğimizi artırmaya yönelik çok açık bir şekilde konuştuk. Başarılı, verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Çin arasında iki ülke liderlerinin temasları kapsamında diyalog ve iş birliğinin artığını bildiren Bakan Gül, bu diyalog ve iş birliğinin, ekonomik, ticari ve siyasi alanların yanı sıra adli alanda da artmasına imkan sunduğunu belirtti.

Çin Adalet Bakanı Fu’yu gelecek yıl düzenlenmesi planlanan İstanbul Uluslararası Hukuk Kurultayı’na davet ettiklerini aktararak, bu kurultay ile iki ülkenin yetkililerinin her yıl bir araya gelerek hukuk alanındaki iş birliğini, hukuki sorunları masaya yatıracaklarına işaret eden Adalet Bakanı Gül şöyle devam etti: