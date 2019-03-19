Adalet Bakanı Gül: “Cumhur İttifakı ilke ittifakıdır”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhur İttifakı’nın bir ilke ittifakı olduğu belirterek, “Biz, sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olarak da yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu’da yaşayan Geredelilerin düzenlediği “Geredeliler Cumhur İttifakı İle Buluşuyor” etkinliğine katıldı. Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e destek olmak için düzenlenen gecede konuşan Bakan Gül, “Cumhur İttifakı bir ilke ittifakıdır. İlkesi birilerinin belediye başkanı olması değil birilerinin bir yere gelmesi ittifakı değil bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi ittifakıdır. İşte ittifakımızın ilkesi budur. Ülkemiz, şehrimiz için kurduğumuz bir ittifaktan bahsediyoruz. Bir ülkü ittifakıdır. Önce memleketimiz, önce ülkemiz diyerek yolculuğa çıkılan bir ittifaktır. Bir ülke ittifakıdır. Ülkemizi büyütme ittifakıdır. Bir diğer tarafta da Türkiye’ye dair hiçbir projesi olmayan, vizyonu olmayanların biraraya geldiği ittifakı görüyoruz. Bu ülkeye bir çivileri bile nasip olmamış ve hükümetleri dönemlerinde yasakçılık, hak ve özgürlüklerin ve Türkiye’nin geriye gittiği günleri hatırladığımız kişiler bir araya gelmiş, birliktelik oluşturmuşlar. Peki Türkiye’yi daha ileriye taşımak için mi bir proje ortaya koyuyorlar, oy istiyorlar. Hayır. Ne diyorlar; ‘Türkiye’de AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyorlar. Bir partinin kaybetmesi üzerine siyaset olur mu? Sen bu ülkeye ne vereceksin dediğinizde hiçbir projeleri yok. Hiçbir vizyonları yok. AK Parti’ye kaybettirmek üzerine kurulan bu ittifakı 31 Mart’ta Bolu’da sandığa gömmeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan yana olacağız, hakikatten yana olacağız. Bize destek veren, oy veren milletimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Çünkü biz sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını Bolu’ya ve bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olarak da yolumuza devam edeceğiz” dedi.