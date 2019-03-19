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Adalet Bakanı Gül: “Cumhur İttifakı ilke ittifakıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:45 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhur İttifakı’nın bir ilke ittifakı olduğu belirterek, “Biz, sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını bu millete dayayan bir hareketiz.

Adalet Bakanı Gül: “Cumhur İttifakı ilke ittifakıdır”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhur İttifakı’nın bir ilke ittifakı olduğu belirterek, “Biz, sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olarak da yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu’da yaşayan Geredelilerin düzenlediği “Geredeliler Cumhur İttifakı İle Buluşuyor” etkinliğine katıldı. Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e destek olmak için düzenlenen gecede konuşan Bakan Gül, “Cumhur İttifakı bir ilke ittifakıdır. İlkesi birilerinin belediye başkanı olması değil birilerinin bir yere gelmesi ittifakı değil bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi ittifakıdır. İşte ittifakımızın ilkesi budur. Ülkemiz, şehrimiz için kurduğumuz bir ittifaktan bahsediyoruz. Bir ülkü ittifakıdır. Önce memleketimiz, önce ülkemiz diyerek yolculuğa çıkılan bir ittifaktır. Bir ülke ittifakıdır. Ülkemizi büyütme ittifakıdır. Bir diğer tarafta da Türkiye’ye dair hiçbir projesi olmayan, vizyonu olmayanların biraraya geldiği ittifakı görüyoruz. Bu ülkeye bir çivileri bile nasip olmamış ve hükümetleri dönemlerinde yasakçılık, hak ve özgürlüklerin ve Türkiye’nin geriye gittiği günleri hatırladığımız kişiler bir araya gelmiş, birliktelik oluşturmuşlar. Peki Türkiye’yi daha ileriye taşımak için mi bir proje ortaya koyuyorlar, oy istiyorlar. Hayır. Ne diyorlar; ‘Türkiye’de AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyorlar. Bir partinin kaybetmesi üzerine siyaset olur mu? Sen bu ülkeye ne vereceksin dediğinizde hiçbir projeleri yok. Hiçbir vizyonları yok. AK Parti’ye kaybettirmek üzerine kurulan bu ittifakı 31 Mart’ta Bolu’da sandığa gömmeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan yana olacağız, hakikatten yana olacağız. Bize destek veren, oy veren milletimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Çünkü biz sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını Bolu’ya ve bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olarak da yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“İstikrarın devamı önemli”
İstikrarı korumak için milletten destek istediklerini kaydeden Gül, “Türkiye olarak bizim en büyük zenginliğimiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. İşte biz bu kardeşliğimizi daha fazla artıralım istiyoruz. Biz evine ekmeği götüren memur, işçi, çiftçi, esnaf kardeşim evine götürdüğü ekmek büyüyerek gitsin, ekmeği büyütelim istiyoruz. Huzuru artıralım istiyoruz. Türkiye’nin güvenliğini ve özgürlüğünü artıralım, teminat altına alalım istiyoruz. Daha fazla ekmek olsun, daha fazla özgürlük olsun, daha fazla huzur olsun diye milletimizin karşısına çıktık ve istikrarı koruyalım diye milletimizden destek istiyoruz. 31 Mart’tan sonra artık 4,5 yıl seçim yok. Peki ne var? Geçim var. Bolu’daki esnafımızın daha fazla iş yapması için, Bolu’da işsiz bir gencimizin kalmaması için, memuruz, işçimiz evine daha fazla ekmek götürsün diye canla, başla çalışacağız. İstikrarın devamı bu açıdan önemli. Bu yüzden birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül: “Cumhur İttifakı ilke ittifakıdır”

Adalet Bakanı Gül: “Cumhur İttifakı ilke ittifakıdır”

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