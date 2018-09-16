ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

Adalet Bakanı Gül, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına izin verdi. Gül'ün ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayında verdiği kovuşturma izni, "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçunu kapsıyor.



