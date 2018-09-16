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ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına izin verdi.

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

Adalet Bakanı Gül, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına izin verdi. Gül'ün ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayında verdiği kovuşturma izni, "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçunu kapsıyor.


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abdülhamit gül ABD Büyükelçiliği adalet bakanı

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