HABER

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Abdülhamit Gül, rahip Brunson davasının savcısının değişmesiyle ilgili olarak, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Dava savcısı değişmedi, iddianame savcısı değişti. Yargı sistem üzerinden çalışır" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada "Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür" ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Polis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdiPolis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdi
Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldüTarihi köprüye dökülen asfalt söküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül rahip Brunson dava savcı

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.