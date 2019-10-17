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Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir.

Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil."

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Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı abdülhamit gül Halkbank ABD

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