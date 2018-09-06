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Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, af talebiyle ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu. Gül, 'Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde af konusunda açıklamalarda bulunmuş, "Devlete işlenen suçlarda devlet affedici olabilir" demişti.

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin af talebine ilişkin, “Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde af konusunda açıklamalarda bulunmuş, "Devlete işlenen suçlarda devlet affedici olabilir" demişti.

AKINCI DAVASI

FETÖ davalarıyla ilgili olarak Bakan Gül, 'Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz. Bu Türk yargısının bir başarısıdır.' dedi.

Kaynak: İHA


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abdülhamit gül af

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"'Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok'" demiş Adalet Bakanı olacak zat-ı muhterem.... niye maaş alıyor bu "bakan" denen zatlar, sadece Cumhurbaşkanının ağzına bakmak için mi ???????????
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