HABER

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Arabuluculuk sisteminde çok önemli düzenleme yaptık. Arabuluculuk sistemiyle işçi işverenin helalleşmesi yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gaziantep'teki emniyet hizmetlerine 100 yeni araç hibesi nedeniyle düzenlenen teslim törenine katıldı.

Bakan Gül, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in nerede bir ihtiyaç varsa genç yaşlı iş adamı demeden sorunu çözmek için güç birliği oluşturduğunu söyledi. 82 milyonun ülke için ne gerekiyorsa o fedakarlığı yapacak yapıya sahip olduğunu ifade eden Gül, ülkedeki emniyet ve adaletin artmasıyla istihdam ve yatırımın da artacağını vurguladı.

Bakan Gül, yatırım ortamını genişletmek için geçen yıl çok önemli kanun düzenlemelerinin yapıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Eğer bir uyuşmazlık olursa ve iş mahkemeye düştüğünde hakkını almak için mahkemede sürüm sürüm sürünülüyorsa orada bir haksızlık vardır. O yüzden arabuluculuk sisteminde çok önemli düzenleme yaptık. Arabuluculuk sistemiyle işçi işverenin helalleşmesi yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor. Çünkü işin mahkemelerde uzamasının kimseye faydası yok. Şu an iki ihtilaftan birisi mahkemeye gitmeden çözülüyor. Bu sistemleri geliştireceğiz."

Gül, ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak"Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak"
CHP ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’ zihniyetini ortaya koydu (2)CHP ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’ zihniyetini ortaya koydu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül arabuluculuk Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

Denizli'de feci kaza! Metrelerce havaya uçtu

Feci kaza! Metrelerce havaya uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.