Adalet Bakanı Gül'den 'cezaevlerinde koronavirüs önlemi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı Bakanlık olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda, acil eylem planını sürekli güncelleyip, titizlikle uyguladıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından, Bakanlık tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren acil eylem planını açıkladı.

Eylem planının uygulanmasının bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip edildiğini bildiren Gül, Koronavirüs Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda güncellenecek acil eylem planının ilk aşaması kapsamında, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumlar bünyesinde uygulanan genel tedbirleri şöyle sıraladı:

"Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışına ziyaretler ve yurt dışından gelen heyet ziyaretlerinin kabulü nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi bütün toplu faaliyetler yine nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.