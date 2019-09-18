HABER

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdiği konuşmasında "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" şeklinde konuştu

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapıldığı “Ürün ve El Sanatları Fuarı”nın açılışına katıldı. Bakan Gül burada gazetecilere gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKTA SÜRÜYOR”

FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar veren Bakan Gül, “Kahraman yargı mensuplarımız 15 Temmuz gecesinden itibaren adliye koridorlarında demokrasi nöbeti tutmaya başladıysa, bugün de FETÖ'yle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ'nün bir tezahürü vardır” dedi.

“DAHA DÜNE KADAR MAKLUBEYE KAŞIK SALLAYANLAR…”

“Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar” diyen Gül, “Ucu kime dokunursa dokunsun, sonu nereye varırsa varsın FETÖ ile de FETÖ taklitçisi yeni şebekelerle de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyorKedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyor
Eğitimde bir ilk, milli eğitim müdürü sınıfta ders verdiEğitimde bir ilk, milli eğitim müdürü sınıfta ders verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı abdülhamit gül FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.