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Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(AİHM'nin Demirtaş kararlı) Yargılama devam ediyor. Türk yargısı konuyu değerlendirecektir" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı AbdulhamitGül, "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır." dedi.Herkesin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi gerektiğini söyleyen "Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabii karşı hamle yapacağız ve işi bitireceğiz... Bu söz, yargı konuyu değerlendirecek anlamına mı geliyor?
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