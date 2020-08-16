Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine taziye telefonu

Her şeyi adalete bıraktığını vurgulayan Delen, "Kızım okuyup büyüyecek ve adam olacaktı. Kızım, üniversiteye gidecekti, hayalleri vardı, şimdi hayalleri söndü. Ama şu anda kızımızı toprağa gömdük geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'e "Bu işin peşini bırakmayın" diyen baba Delen, "Alllah razı olsun, Duygu sizin de kızınız. Ben size güveniyorum, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN AHI YERDE KALMAZ"

Vali Gül ise ziyarette gazetecilere, Duygu'nun Delen ailesinin olduğu kadar kendilerinin de bir kızı olduğunu ifade etti.

Vefatla ilgili gerek savcılık gerek emniyet boyutuyla olayın araştırıldığını ve şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Şehrin tamamı bu olaydan üzgün. 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Olay nasıl oldu, düştü mü, düşürüldü mü, birisi mi itti, öldü mü, öldürüldü mü, buna tamamen bağımsız mahkemeler karar verecek. Hepimizin sabretmesi ve güvenmesi gereken şey şu; delillerin toplanıp sonuçların adliyede neticelendirilmesi. Herkes şundan emin olacak, hiç bir kan yerde kalmaz. Kimsenin ahı yerde kalmaz. Sizin evladınız aynı zamanda bu milletin evladı."

Vali Gül, genç ve çocukların korunması noktasında herkese görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

"DUYGU İÇİN ADALET"

Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Delen ailesinin kent için çok değerli insanlar olduğunu vurgulayarak, "Acıları acımız, bugün acıları paylaşmaya geldik. Çünkü bizim medeniyetimizde acılar paylaştıkça azalır." dedi.