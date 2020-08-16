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Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesiyle görüşerek taziyelerini bildirdi. Acılı baba Bülent Delen, "Bakanımız gerekeni yapacağını söyledi. Ben kendisine güveniyorum. Kızım, üniversiteye gidecekti, hayalleri vardı, şimdi hayalleri söndü" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine taziye telefonu

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki ilgililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül ile Şahin, taziyelerini sundu.

Ziyaret sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü arayan Vali Gül, baba Bülent Delen ile görüştürdü. Baba Delen, başsağlığı mesajını ileten Bakan Gül'e duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Bakan Gül'e "Bu işin peşini bırakmayın" diyen baba Delen, "Alllah razı olsun, Duygu sizin de kızınız. Ben size güveniyorum, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ailenin acısını paylaşan Bakan Gül'ün, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve aydınlatılacağını dile getirdiği bildirildi.

Baba Bülent Delen, gazetecilere, "Bakanımız gerekeni yapacağını söyledi. Ben kendisine güveniyorum" dedi.

Her şeyi adalete bıraktığını vurgulayan Delen, "Kızım okuyup büyüyecek ve adam olacaktı. Kızım, üniversiteye gidecekti, hayalleri vardı, şimdi hayalleri söndü. Ama şu anda kızımızı toprağa gömdük geldik." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN AHI YERDE KALMAZ"

Vali Gül ise ziyarette gazetecilere, Duygu'nun Delen ailesinin olduğu kadar kendilerinin de bir kızı olduğunu ifade etti.

Vefatla ilgili gerek savcılık gerek emniyet boyutuyla olayın araştırıldığını ve şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:
"Şehrin tamamı bu olaydan üzgün. 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Olay nasıl oldu, düştü mü, düşürüldü mü, birisi mi itti, öldü mü, öldürüldü mü, buna tamamen bağımsız mahkemeler karar verecek. Hepimizin sabretmesi ve güvenmesi gereken şey şu; delillerin toplanıp sonuçların adliyede neticelendirilmesi. Herkes şundan emin olacak, hiç bir kan yerde kalmaz. Kimsenin ahı yerde kalmaz. Sizin evladınız aynı zamanda bu milletin evladı."

Vali Gül, genç ve çocukların korunması noktasında herkese görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

"DUYGU İÇİN ADALET"

Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Delen ailesinin kent için çok değerli insanlar olduğunu vurgulayarak, "Acıları acımız, bugün acıları paylaşmaya geldik. Çünkü bizim medeniyetimizde acılar paylaştıkça azalır." dedi.

Ziyarette Duygu Delen'in annesiyle de görüştüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Biz mazlumun ve mağdurun yanında tarafız. Biz, fail kim olursa olsun zalimin ve zulmün karşısında tarafız. Tüm mücadelemiz herkes için adalet diye. Bugünkü mücadelemizde de Duygu için adalet demek için buradayız. Tarafız ve mücadelemiz devam edecek. Milletimiz müsterih olsun. Şehrimizin başı sağolsun. Duygu hepimizin kızı. Allah'ın izniyle bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız."


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