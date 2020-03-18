Adalet Bakanı Gül'den Fransa'dan gelen ve koronavirüs karantinasını delen 2 yolcu hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Fransa'dan gelen iki yolculardan birinin karantina otobüsünden alınması ve Kıbrıs aktarması olan diğer yolcunun karantinayı delmesi olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz."

Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020



