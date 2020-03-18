HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanı Gül'den Fransa'dan gelen ve koronavirüs karantinasını delen 2 yolcu hakkında açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Fransa'dan gelen ve koronavirüs karantinasını delen 2 yolcu hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 00:21 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina delmesi hakkında açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Gül'den Fransa'dan gelen ve koronavirüs karantinasını delen 2 yolcu hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Fransa'dan gelen iki yolculardan birinin karantina otobüsünden alınması ve Kıbrıs aktarması olan diğer yolcunun karantinayı delmesi olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölümBakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

Denizli Valisi Karahan: 2 kişide koronavirüs şüphesi var

Denizli Valisi Karahan: 2 kişide koronavirüs şüphesi var

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

Telekonferansla yapılan kritik 4'lü zirve sona erdi

Telekonferansla yapılan kritik 4'lü zirve sona erdi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

İtalya'da bir günde can kaybı 345

İtalya'da bir günde can kaybı 345

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Diğer Haberler
Bakan Soylu’dan sosyal medyada dolaşan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte arasında koronavirüs görüşmesi

Erdoğan ve Conte arasında koronavirüs görüşmesi

İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 24 kişi gözaltına alındı

Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlara 24 gözaltı

Son dakika! 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlaması

AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.