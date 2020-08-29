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Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na 'Ebru Timtik' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına tepki gösterdi. Bakan Gül yaptığı açıklamada "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na 'Ebru Timtik' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.

Yeni adli yıla ilişkin Gül, "Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." diye konuştu.

'BARONUN İLLEGAL VE MARJİNAL YAPILARIN ARKA BAHÇESİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ'

Abdulhamit Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili de, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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