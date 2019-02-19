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Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Gül, "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül nöbetçi noter

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