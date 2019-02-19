Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Gül, "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
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