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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa mesajı

03.03.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanımız 2019’da bir belge açıkladı, yargı reformu strateji planı, devamında İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Amacımız özgür bir birey, güçlü toplum ve demokratik Türkiye. Toplumun her kesimi ile çalışmalar yapıldı. Açıklanan plan reform yolculuğunu bir adımı.

Esas itibari ile toplumsal hayat birbirine bağlı değişim içinde. Bir ülkede demokrasi açığı varsa bütçe açığı vardır. Anayasa eksiği varsa yatırımcı gitmez, hukuk güvenliğinin olduğu yere gider.

Anaysa'nın hukukun toplumun birlikte yürüme açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Özgürlük artarsa refah da artar.

Anayasa uzlaşmayı gerektiren belge. Anayasa ilgili 19 kez değişiklik yapıldı. Biz diyoruz ki 2023’e gidiyoruz, yol değişmiş yeni bir araba. Niye şimdi AK Parti geldiği günden beri vesayetçilerle mücadele etti. AK Parti demokrasisini ayakta tuttu. Nasıl bir anayasa yapalım diye müzakereci bir yaklaşım izliyoruz. Bir anayasaya ihtiyaç var tüm partiler olarak katılımda bulunalım diyoruz. Önce insan dedik her kesimin görüşü ortaya konuldu.

Detaylar geliyor...

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