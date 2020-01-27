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Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."
Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."
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27.01.2020 11:42 |
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Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."
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