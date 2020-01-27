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  4. Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir."


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