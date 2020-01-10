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Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir."
Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir."
POLİTİKA
HABERLERİ
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10.01.2020 10:11 |
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Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir."