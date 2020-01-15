Adalet Bakanı Gül: "Elektronik tebligat uygulamasıyla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlandı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5,5 lira olduğu için böylece 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır. Uygulamayla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlanmış, binlerce ağaç da kesilmekten kurtulmuştur." dedi.

Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir otelde düzenlenen "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katıldı.

Bakan Gül, programda yaptığı konuşmada, elektronik tebligatın adalete erişim anlamında önemli olduğunu söyledi.

Yargıda teknolojinin etkin kullanılmasının, bir yandan daha iyi işleyen bir yargı sistemini oluşturduğunu bir yandan da yargıya erişim imkanını artırdığını belirten Gül, Türkiye'nin dünyada çağın gerekliliklerine ve teknolojik gelişimlere ayak uydurabilen ülkelerin başında geldiğini, Türk adalet sisteminde bilişim teknolojilerinin kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Elektronik tebligatın 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya başladığını aktaran Abdulhamit Gül, "Elektronik tebligat uygulamasının 2020 yılında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Amacımız tebligatın güvenli ve doğru şekilde mümkün olan en kısa sürede, en az maliyetle tamamlanmasıdır. Yargı Reformu Belgemizde de tebligattan kaynaklanan sorunların giderilmesi önemli bir başlık olarak çalışma alanımızda yerini almıştı. Bu konuyu çok önemsiyoruz." diye konuştu.