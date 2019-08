Adalet Bakanı Gül: “FETÖ mücadelesine destek veren ilk ülke KKTC’dir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “FETÖ ile mücadele bağlamında Türkiye’nin yanında duran ve FETÖ’ye karşı karar alarak FETÖ mücadelesine destek veren ilk ülke KKTC’dir. Teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek isteriz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Lefkoşa’daki temasları kapsamında KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki ülke arasında her bakımdan gönül bağı bulunduğunu, adli iş birliğinin ileri götürülmesi bakımından bugünkü toplantının önemli olduğunu söyledi. Gül, adli iş birliği ve yeni cezaevinin yapımının esas gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayşegül Baybars, Türkiye Adalet Bakanlığı ile iş birliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi. İki ülke arasında, tarihi ve kültürel bağ ile sevgi ve saygının mevcut olduğunu ifade eden Baybars, KKTC’nin terörle mücadelede her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.

İki bakanlık arasında Eylül 2018’de Ankara’da yer alan görüşmede adli yardımlaşma ve yeni cezaevi konularının ele alındığını kaydeden Baybars, bakanlıklar arasında işbirliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.

İki bakanın görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Gül ve Baybars, heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. KKTC’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, "KKTC ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağı artarak devam etmektedir. Kendi geleceğimiz kadar KKTC’nin geleceğini de önemsiyoruz. Her türlü desteğimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün de bu çerçevede bu konuları hep birlikte konuştuk. Türkiye cumhuriyeti, Kıbrıs meselesine her zaman gerektirdiği hassasiyetle yaklaşmıştır. Bu hassasiyeti de büyük bir kararlılıkla sürdürecektir. Bu hakları korumak için hiçbir adım atmaktan çekinmeden bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ana vatan olarak ve garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz. Adli işbirliği konusunda çok değerli çalışmalar ortaya koyduk. Bu çerçevede infaz sistemi konusunda tecrübe paylaşımları ortaya koyduk. Adli tıp hizmetlerinin, adalet hizmetlerinin daha hızlı yerine getirilmesi, iki ülke arasındaki suçluların iadesi hızının daha da artması konusunda mutabakata vardık. Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda KKTC ilk olarak Türkiye’nin yanında duran ve FETÖ’ye karşı karar alarak FETÖ mücadelesine destek veren bir ülkedir. Bu vesile ile teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Yargı teşkilatlarımız arasında suçluları iadesi, FETÖ ile mücadele konusunda hem yargısal hem idari konuda ortak ve kararlı mücadele sürmekte. Terörle mücadele ortak ve kararlı bir şekilde sürdürülünce başarıya ulaşır. FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılığımızı da yineledik” dedi.