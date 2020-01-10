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Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir."
Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir."
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10.01.2020 10:42 |
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Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir."
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