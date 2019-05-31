Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor. "
Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor. "
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