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Adalet Bakanı Gül: “Halkbank’la ilgili açılan davanın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Türkiye’ye kullanılan küstahça dil veya Barış Pınarı Harekatına karşı yapılan kınamalar ve eleştirilere gerekli cevabın 9 Ekim 2019 saat 16.00 itibariyle verildiğini söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’de hazırlanan Halkbank iddianamesinin hukuki değil tamamen siyasi olduğunu savundu.İzmir’de düzenlenen 1.

Adalet Bakanı Gül: “Halkbank’la ilgili açılan davanın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır”

Türkiye’ye kullanılan küstahça dil veya Barış Pınarı Harekatına karşı yapılan kınamalar ve eleştirilere gerekli cevabın 9 Ekim 2019 saat 16.00 itibariyle verildiğini söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’de hazırlanan Halkbank iddianamesinin hukuki değil tamamen siyasi olduğunu savundu.
İzmir’de düzenlenen 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu’na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. ABD’de Halkbank ile ilgili hazırlanan iddianamenin hukuki olmadığını ifade eden Gül, “Halkbank’la ilgili açılan davanın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye’ye yaptırımların konuşulduğu süreçte manidardır. Türkiye’nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı’nın tam akabinde yapılması bunun siyasi temellere dayandığını açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Daha önce de hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep birlikte izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konulması ile ilgili bir süreçtir. Asla hukuki dayanağı yoktur. ‘Size yaptırım yapacağız’ derken hukuka bu şekilde siyasal bir yaklaşıma dayanak oluşturulması asla kabul edilebilir değildir. Bu hukuk adına, demokrasi adına, insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değildir. Dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir tutumdur” dedi.
TBMM’de kabul edilen Yargı Reformu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, “Yargı Reformu, Türkiye’de birçok paydaşla hazırlanan, erişilebilir adalet çerçevesinde önemli bir belgedir. Bu belgenin önemli bir kısmı da kanun gerektiriyor. Bu çerçevede hazırlanan birinci paket TBMM’de kabul edildi. Çok değerli ve anlamlı bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yürürlüğe girecek. Elbette bunun davamı gelecektir. Yargı, hepimizin yargısı, toplumun her kesiminin güven duyması gereken bir yargıdır. Yargıya güvenin artmasına yönelik bu tür adımları memnuniyetle takip ediyoruz” diye konuştu. Hukuk fakülteleriyle ilgili düzenlemelerin de devam ettiğini söyleyen Bakan Gül, hukuk fakültesi giriş puanıyla ilgili YÖK’e yaptığımız başvuru ile 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. Başarılı olan tüm öğrenciler hukuk fakültesine girecek. Bunlar yargıya güveni arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Mektupla ilgili resmi bir açıklama yok”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen mektupla ilgili “Yetkili resmi makamlarca bir açıklama yok” diyen Gül, “Bu tür tavırlar, Türkiye’ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar, eleştiriler, tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim 2019 saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.

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